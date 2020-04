Florent Pagny : Attaqué pour vouloir aider les soignants, il s'explique

Marc Lavoine, Pascal Obispo et Florent Pagny se mobilisent ! Ces trois pointures de la chanson française se sont unies pour rendre hommage au personnel soignant à travers un nouveau morceau paru le 2 avril dernier. Intitulé Pour les gens du secours, il a été composé par Pascal Obispo et ses paroles écrites par Marc Lavoine. Très vite, la chanson a fait le tour de la Toile et nombre d'internautes ont salué l'initiative des artistes, excepté lorsqu'il s'agit de Florent Pagny.

En effet, la participation de l'interprète de Savoir aimer a été vivement pointée du doigt ces derniers jours. Et pour cause, Florent Pagny est tout bonnement accusé de vouloir se donner une bonne image en cette période de crise sanitaire alors qu'il s'est exilé au Portugal il y a des années pour ne plus payer ses impôts. "Dans la famille des évadés fiscaux qui nous prennent pour des imbéciles, je demande Florent Pagny qui va offrir généreusement une chanson aux hôpitaux après s'être vanté pendant des années d'éviter l'impôt. Rends l'argent et on en reparle", "Un évadé fiscal qui veut soigner son image en faisant la charité, c'est pas se foutre du monde ?", "Florent Pagny sort une chanson pour venir en aide au personnel soignant... il aurait été plus simple de payer ses impôts en France", "Si on voulait se foutre de la gueule des soignants, on ne pouvait pas faire mieux", a-t-on pu lire sur les réseaux sociaux au cours du week-end.

Des critiques violentes auquel le principal intéressé a plus ou moins réagi dimanche 5 avril lors d'un live Facebook avec Nikos Aliagas. Alors que l'animateur tentait de le rassurer en mettant en lumière son émotion, Florent Pagny s'est expliqué : "On vit quelque chose hors norme. Ça me paraît obligatoire que ça vienne essentiellement du coeur. (...) Le confinement t'amène à une espèce d'impotence où grâce aujourd'hui à ce nouveau procédé tellement performant, tu peux un moment essayer de te rendre utile et de renvoyer un peu des bonnes vibrations et de l'amour. Et de dire merci et bravo pour ce que vous faites", a-t-il confié. Ainsi, la proposition de "(ses) camarades Marc et Pascal tombait à pic", a-t-il assuré dans l'esprit de vouloir "servir à quelque chose".