Florent Pagny "planté par tout le monde" : sa période sombre racontée par un célèbre acteur...

Si Florent Pagny a connu la gloire à plusieurs reprises dans sa carrière à travers ses nombreux tubes comme N'importe quoi, Savoir Aimer ou Ma liberté de penser, il a également vécu des périodes plus difficiles que d'autres. Notamment lorsqu'il sortait le titre très controversé Presse qui roule, en 1990, suivi deux ans plus tard par l'échec de son second album Réaliste.

Une époque qui coïncide également avec sa séparation avec Vanessa Paradis, et "où il se fait planter par tout le monde", raconte Kad Merad dans le documentaire inédit Florent Pagny, un homme libre qui sera diffusé le 1er janvier 2023 sur TF1 mais que nos confrères de Gala ont pu visionner en avant-première.

"J'étais un petit animateur sur Oui FM et lui, tout le monde se foutait un peu de sa gueule car ça ne marchait plus, ça aurait pu s'arrêter comme ça pour lui.. Il dormait pratiquement dans sa bagnole", poursuit celui qui explique également avoir eu "un coup de foudre (amical)" avec l'artiste à cette période-là.

Soutenu par sa famille

Mais depuis, Florent Pagny a su remonter la pente. Notamment grâce à d'autres morceaux à succès comme Là où je t'emmènerai (2006), à ses performances dans l'émission The Voice en tant que coach, mais aussi et surtout grâce à la stabilité et le soutien que lui a apporté sa femme Azucena Caamaño, avec laquelle il est papa de deux enfants : un fils, Inca, né en 1996 et une fille, Ael, née en 1999.

Une famille qui compte beaucoup pour le chanteur, et qu'il aura notamment l'occasion de retrouver demain pour Noël, puisque sa femme a prévu de faire venir en Argentine (là où elle habite avec l'artiste), leurs deux enfants ainsi que les parents de Florent Pagny, à savoir Odile et Jean.

Des moments intimes en famille, qui devraient lui faire plus grand bien, lui qui se bat depuis janvier dernier contre un cancer du poumon. Et s'il va désormais, d'après Voici, "de mieux en mieux", car il est en rémission, il devra tout de même passer des examens médicaux en janvier prochain avant de retourner sur scène dès l'été 2023.