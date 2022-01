Florian (Mariés au premier regard) en couple : tendre photo avec sa belle compagne

La fin de l'année 2021 s'est terminée de la plus belle des manières pour le candidat de Mariés au premier regard 2017 (saison 2). Le 4 janvier 2021, Florian a pris le temps de souhaiter une belle année à ses abonnés Instagram. Il en a profité pour annoncer une belle nouvelle.

Le jeune homme a surpris sa communauté en partageant une photo en noir et blanc, sur laquelle on peut le voir enlacer et regarder amoureusement une jeune femme. Il a pris soin d'identifier cette dernière, l'occasion de découvrir qu'elle est infirmière pédiatrique et qu'elle compte devenir puéricultrice. Sa compagne, qui se surnomme Megh, habite à Marseille. On ne sait pas comment ils se sont rencontrés, mais Florian a donné quelques précisions sur le moment où ils se sont croisés pour la première fois.

"En route pour 2022. Que ce soit au travers de tous ces moments de partage avec mes proches, la découverte de l'île dont je rêvais tant : Santorin mais également celle d'Ibiza, les diverses actions menées pour @uneviedeouf.uvdo, et la rencontre qui a changé ma vie, je peux dire au moment du bilan que 2021 m'a énormément apporté malgré la crise sanitaire que l'on connaît désormais si bien... Cette année 2021 a si bien terminé, et je ne pouvais pas imaginer mieux pour démarrer 2022 que de l'avoir auprès de moi, ma " p'tite étoile " tombée du ciel, venue scintiller dans ma vie", peut-on lire en légende.

Florian a ensuite expliqué qu'il se concentrait sur son association Une vie de ouf, qui a pour but de réaliser les rêves d'enfants atteints de maladies orphelines. Il l'a créée en hommage à son regretté ami Jonathan, qui était atteint depuis sa naissance d'une maladie génétique rare dénommée épidermolyse bulleuse.