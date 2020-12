Florian (Mariés au premier regard) en couple avec une candidate de télé-réalité canon

L'ex-candidat de M6 l'a taguée, l'occasion pour les internautes de découvrir qu'il s'agit d'une candidate de télé-réalité prénommée Eléa. Elle a participé à The Circle Game France, diffusée sur Netflix et a été finaliste de l'émission. Le principe était que les candidats résidaient dans des appartements différents et ne communiquaient qu'à travers un réseau social baptisé Le Cercle. Le but était d'être toujours le plus populaire et en haut du classement effectué par tous les joueurs. 100 000 euros était en jeu. Eléa ne les a pas remportés mais l'amour de Florian vaut tout l'or du monde.