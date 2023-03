Florian Zeller et Marine Delterme : Leur nouvelle vie à des milliers de kilomètres "sans véritable raison"

Qualifié par L'Express comme "le meilleur dramaturge français, avec Yasmina Reza" et considéré par The Guardian comme "l'auteur de théâtre le plus passionnant de notre époque", Florian Zeller a su convaincre au fil de sa carrière. Son premier long-métrage en tant que réalisateur, The Father (2020), lui a notamment valu de nombreuses récompenses internationales. Il a remporté deux Oscars en 2021, dont celui du meilleur scénario adapté.

Une vie professionnelle animée, qui l'a notamment poussé à faire certains choix, comme celui de partir s'installer à Los Angeles avec l'actrice Marine Delterme - connue pour avoir interprété pendant près de 20 ans le personnage d'Alice Nevers dans la série éponyme - avec qui il est marié depuis 2010 et papa d'un garçon de 14 ans prénommé Roman. L'objectif était d'"accompagner la sortie de 'The Son'", film qu'il a réalisé avec Hugh Jackman. C'est en tout cas ce qu'il a affirmé cette semaine pour le magazine Technikart.

"Chercher" l'inspiration

Car aux États-Unis, "une sortie ciné s'étale sur plusieurs mois". Mais il a toutefois expliqué, avec beaucoup de lucidité, que cela n'était pas "une raison", mais plutôt "un prétexte" : "J'avais envie de vivre différemment, de voir ce qui se passait, ce que ça allait créer comme désir de cinéma". Il passe donc "simplement une année scolaire" en Californie, "sans véritable raison". Il a même prévu "de revenir en France en juin".

Pour rappel, il s'était déjà exprimé sur ce choix de vie dans les pages du Parisien Week-End il y a quelques jours. Il précisait alors avoir emménagé avec sa dulcinée et son enfant dans la cité des anges "il y a trois mois". En s'installant provisoirement sur la côte ouest américaine, il avait pour ambition de "chercher" et trouver "l'inspiration", ainsi que de "se mettre en situation d'inconfort pour se laisser surprendre".

Reste désormais à savoir s'il rentrera en France avec la sensation d'avoir atteint les objectifs qu'il s'était lui-même fixés en prenant la direction du pays de l'Oncle Sam.