Fort Boyard : Lady Boo, alias Laura Mété, se dévoile sensuelle en sous vêtements

Cette photo a été prise lors de son passage au Spa Renaissance Paris République By Sothys, où elle a passé un moment de relaxation hors du temps, loin du tumulte de Fort Boyard. "Un week-end incroyable sous le signe de l'amour et des retrouvailles. Avant-première des copains au cinéma le Grand Rex à Paris, trop de fierté ! Voir ses amis après toute cette période c'était un vrai bonheur. Faire la fête, revivre, bouger, ça n'a jamais été aussi essentiel. Entre Paris et Dunkerque, une bouffée d'oxygène", écrit-elle en légende.

Déjà quatre ans que Laura Mété s'est glissée dans la peau de Lady Boo. Et en 2019, pour TV Mag, elle se remémorait le jour où elle a été appelée par la production. "Le producteur artistique de Fort Boyard m'a repérée lors de ma première participation à Ninja Warrior et il m'a contactée pendant le tournage de la deuxième saison, avait-elle confié. Quand j'étais petite, je rêvais de participer un jour à Fort Boyard et notamment à l'épreuve de la lutte dans la boue. Donc quand on m'a proposée de devenir la nouvelle Lady Boo, j'avais halluciné." Un rêve devenu réalité pour Laura Mété alias Lady Boo !