Fort Boyard : Mort tragique d'un membre de l'équipe dans un accident

Fort Boyard est un jeu incontournable de la télévision française mais pour ceux qui y travaillent, c'est avant tout une famille. Un des membres de ce clan vient de mourir d'une triste façon. C'est qui a été annoncé par Adventure Line Productions, le lundi 4 avril 2022.

Sur son compte Instagram, la société de productions ALP a partagé sa tristesse et son émotion. En légende d'une photo où l'on peut voir le logo de l'émission Fort Boyard et le visage d'un jeune homme, on peut lire : "C'est avec tristesse que nous apprenons le décès d'Etienne Daude suite à un accident de la route." Comme indiqué ensuite, Etienne Daude était un "membre incontournable de la famille de Fort Boyard". Il y effectuait le métier de cordiste (personne qui effectue des travaux nécessitant d'être suspendu dans les airs). Aucune information n'a été précisée concernant le terrible accident dont il a été victime.

Le message d'Adventure Line Production se conclut ensuite ainsi : "Toutes nos pensées accompagnent sa famille, ses enfants et ses proches. Nous leur présentons nos sincères condoléances." Inutile de dire que les membres de la production et les collègues de travail d'Etienne Daute apporteront tout le soutien possible aux proches de ce jeune papa.