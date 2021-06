Fort Boyard : Mort d'un membre emblématique du jeu, l'équipe en deuil

Triste nouvelle pour l'équipe de Fort Boyard... Lundi 28 juin 2021, un membre important en coulisses est mort. Paul Koulak, compositeur du générique culte de l'émission diffusée sur France 2 et produite par ALP, nous a quittés. Il était âgé de 78 ans.

Déjà trente-deux saisons que les téléspectateurs vibrent les samedis soirs d'été au son du célèbre générique de Fort Boyard. La mélodie retentira toujours, mais son créateur s'est éteint. Paul Koulak n'est pas uniquement à l'origine du fameux "tin-tin-tin-tin-tin-tin". En effet, les notes des musiques d'ambiance et d'épreuves (qui se comptent à plus de 200), c'est aussi lui. Né à Saint-Chamond (Loire) en 1943, Paul Koulak est mort à Paris des suites d'une longue maladie, comme l'ont annoncé nos confrères du Progrès.

Fort Boyard est en deuil, et les téléspectateurs aussi. L'émission est aujourd'hui culte grâce à ses épreuves toutes plus folles les unes que les autres, ses personnages attachants comme le Père Fouras, Passe-Partout ou encore Lady Boo, arrière-petite-fille de la Lutteuse. Mais Fort Boyard ne serait pas Fort Boyard sans sa bande-son reconnaissable parmi tant d'autres. Sans le savoir, Paul Koulak a contribué au succès fou du programme. Son générique est repris dans toutes les versions de Fort Boyard à travers le monde !

Et il est également connu pour avoir réalisé d'autre sons de programmes célèbres. En effet, le défunt Paul Koulak est à l'origine des génériques des dessins animés L'Île aux trésors, Clémentine et même Tom-Tom et Nana. Ce n'est pas tout : le jeu La Piste de Xapatan et plusieurs bandes-annonces sportives de Canal+ lui doivent aussi beaucoup. En 1973, alors que Martine Clémenceau représente la France à l'Eurovision, elle interprète Sans toi... un titre dont la musique est signée Paul Koulak ! En bref, c'est tout un monde qui est en deuil...

Toutes nos condoléances aux proches de Paul Koulak.