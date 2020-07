Fort Boyard : Quelles sont les stars qui ont déjà perdu le jeu ?

Fort Boyard est née en 1990 et le 11 juillet 2020, le célèbre jeu de France 2 entame sa 31e saison. Autant dire que des centaines d'équipes ont récolté des Boyards depuis tout ce temps. Certaines, en revanche, ont échoué. C'est même arrivé vingt-neuf fois.

Perdre à Fort Boyard, c'est dur et cela arrive dans deux cas de figure : l'équipe ne trouve pas le code, ce qui veut dire que ses membres ne peuvent pas entrer dans le Salle du Trésor ; l'équipe se trompe, les Boyards ne pleuvent pas et les portes se referment.

Beaucoup d'échecs les premières années

De 1991 à 1994, le jeu était essentiellement joué par des anonymes. Dix équipes avaient perdu : trois en 1991, elles sont reparties avec 762 euros, une autre en 1992, deux en 1993, qui sont cette fois ressorties avec 1524 euros et une en 1994.

À partir de 1996, il est aussi arrivé à des personnalités d'échouer. L'équipe de Mouss Diouf, qui comptait notamment dans ses rangs Caroline Barclay, n'avait pas proposé de code. Résultat, 1524 euros ont été recueillis. En 1997 les 2be3 et l'équipe de Brigitte Lesage avaient aussi échoué. En 1998, Viktor Lazlo n'avait pas fait mieux. Mention spéciale la même année à Sophie Thalmann et sa team qui n'avaient même pas proposé un mot pour le code.

C'est ensuite en 2000 qu'une autre personnalité échoue : Philippe Lavil. Le chanteur qui aime taper sur les bambous et son équipe n'ont pas trouvé le bon code, mais, ils ont eu droit à un peu plus de sous, 3049 euros. En 2001, Satya Oblet était repartie avec seulement 1524 euros.

En 2002, Isabelle Blanc est repartie avec 3000 euros. Nouvel échec et mêmes gains en 2005 pour l'équipe Calcutta de la rue à l'école avec Bernard Montiel et Laetitia Bléger. Cette année-là, même si l'équipe de Tex n'a pas perdu, elle avait gagné moins de sous. Son équipe avait eu moins d'une minute pour récupérer les Boyards. Un des candidats était aussi tombé et avait perdu ses pièces. Résultat, ils n'avaient empoché que 700 euros. À partir de 2003, il a donc été décidé que la somme de 3 000 euros serait quoi qu'il arrive reversée aux associations représentées, même si l'équipe perdait.

3000 euros minimum

En 2006 CéKeDuBonheur porté par Omar Sy aussi a perdu, 2007 l'équipe Enfance espérance avec Jackson Richardson et, en 2008, la troupe d'Audrey Pulvar, Dounia Coesens, Laurent Bignolas ont échoué.

En 2009, c'est l'équipe avec Arthur Jugnot, Jérôme Commandeur, Émilie Dequenne, Lucien Jean-Baptiste qui avait perdu.

En 2011, Bruno Guillon, Laurent Kerusoré, Antoine de Maximy, Rebecca Hampton, Audrey Chauveau n'ont pas proposé de mot. La même année, Booder, Rio Mavuba, Caroline Costa et Teddy Riner ont aussi perdu.

En 2012 Julie Raynaud et ses membres, Sheryfa Luna, Gaël Leforestier, Catherine Laborde n'ont pas proposé non plus de mot.

Un échec pour une grave erreur

En 2014, fait unique dans l'histoire de Fort Boyard, Brahim Asloum, Dounia Coesens, Laurent Petitguillaume, Emmanuelle Boidron, Booder avaient perdu à cause d'une faute d'orthographe en écrivant "beurre" avec trois "e".

En 2015, Nathalie Marquay, Martin Bazin de Koh-Lanta, Denis maréchal, Erika Moulet, Marc Emmanuel et Christophe Dominici ont aussi perdu.

Depuis 2018 et l'échec de Nelson Monfort aux côtés de Bruno Guillon, Adeline Blondieau, Alex Goude et Joyce Jonathan, aucune équipe n'est repartie avec la compensation de 3000 euros.

Notons tout de même que certaines personnalités ont perdu deux fois à Fort Boyard : Bruno Guillon, Booder, Dounia Coesens.