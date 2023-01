Francesca Antoniotti critiquée : un détail physique interpelle les internautes, elle monte au créneau

Depuis 2013, Francesca Antoniotti intervient dans diverses émissions de C8. Elle a rejoint la bande de Touche pas à mon poste à partir de 2018. Et son franc-parler a rapidement fait mouche auprès des téléspectateurs. Une franchise qu'elle a de nouveau mise en avant en story Instagram, le 24 janvier 2023.

Hier soir, l'ancienne candidate de la Star Academy (saison 4, en 2004) a posté des photos sur lesquelles elle pose en petit chemisier bleu, en jean et en bottines, dans les coulisses de Touche pas à mon poste. Elle en a dévoilé trois et a demandé à sa communauté laquelle elle préférait. "Du bleu, du jean et des bouclettes. Plaisir d'être à l'antenne avec les copains comme à chaque fois... Dites-moi votre photo pref en com'. Belle soirée à tous, je rentre sur mon île", peut-on lire en légende de la publication.