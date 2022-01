Francesca Antoniotti en couple et fiancée ? Première photo avec son chéri et bague au doigt !

Francesca Antoniotti a fait une apparition remarquée sur Instagram ce vendredi 21 janvier 2022. L'ex-chroniqueuse de Touche pas à mon poste et candidate de la Star Academy en 2004 a révélé être en couple !

La belle brune de 40 ans a en effet retrouvé l'amour et elle ne s'en cache plus. Sur le réseau social, elle a donc partagé une première photo de leur duo complice à l'occasion d'une escapade à Paris. Sur l'image, la moitié du visage de son compagnon est coupé mais on constate malgré tout qu'il s'agit d'un charmant brun répondant au nom de Bertrand Orsini. Sa page officielle indique qu'il est un spécialiste en orthopédie et orthèses et possède des cliniques en Corse et à Monaco.

Autre détail sur la photo qui a de quoi intriguer : la bague à l'annulaire gauche de Francesca Antoniotti. Un bijou qui laisse penser qu'elle se serait fiancée ! En légende, la jeune femme sème d'ailleurs davantage le doute en écrivant : "Never without you" (comprenez "jamais sans toi"). Le tout accompagné d'un émoji en forme de bague de fiançailles. Francesca Antoniotti n'en dira pas plus mais sa publication aura en tout cas eu vite fait de susciter la réaction des internautes. Ils sont nombreux à lui avoir souhaité beaucoup de bonheur en commentaires.