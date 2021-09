Francis Lalanne dérape dans un train : il s'en prend à une contrôleuse SNCF, elle porte plainte

Le clivant chanteur Francis Lalanne, fervent antivax, se retrouve aujourd'hui visé par une plainte pour avoir menacé une contrôleuse dans un train, comme l'a confirmé la SNCF auprès du Figaro, après une information de Closer, du 10 septembre 2021. Cinq jours auparavant, lors d'un trajet Marseille-Paris, le chanteur militant a refusé de porter un masque même après l'insistance de l'employée.

Le chanteur et son accompagnatrice étaient montés à bord, le visage nu. Ils avaient été appréhendés par la contrôleuse SNCF, qui leur avait rappelé les règles sanitaires à bord du train. Francis Lalanne présente alors son document signé d'un médecin le dispensant de porter un masque. Quand bien même, durant ces trois heures de trajet, le port du masque est obligatoire. Le ton monte et s'en suit un bras de fer entre la professionnelle et Francis Lalanne. Un autre contrôleur vient en aide à sa collègue.

Au bout d'une demi-heure de lutte, Francis Lalanne accepte enfin de mettre son masque... pour le retirer une fois les contrôleurs à peine partis. Un débat éclate alors dans la rame. Les contrôleurs rappliquent. "Vous allez arrêter de nous faire chier ? Arrêtez d'embêter les gens avec le masque !", aurait hurlé le chanteur, dans un élan de folie, tout près du visage de la contrôleuse. Elle quitte alors le wagon, sous le choc, et déposera plainte à son arrivée à Paris.

"Ce dépôt de plainte fait suite à des propos grossiers et des gestes virulents, pas dirigés contre l'agent mais dans une attitude très 'agitée'", a fait savoir la SNCF dans un communiqué, rappelant que le port du masque est obligatoire dans tous ses trains. Francis Lalanne, dont le compte Twitter a été suspendu après la publication d'un message comparant la vaccination à un "crime contre l'Humanité", avait également agressé une équipe de Quotidien lors d'une manifestation anti-passe sanitaire en mai dernier.