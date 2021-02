Francis Lalanne visé par une enquête après ses propos choc contre Macron et la Nation

Le chanteur Francis Lalanne fait désormais l'objet d'une enquête pour provocation à la commission d'atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation après la publication d'une tribune parue en janvier 2021, appelant à "mettre l'État hors d'état de nuire", relate l'AFP.

Lundi 23 février, le ministère public a confirmé les informations du magazine Le Point d'après qui, à la suite d'une tribune publiée sur le site en ligne France soir - accusé d'être devenu le repère de complotistes en tous genres et des pires réactionnaires -, une enquête a été ouverte cinq jours plus tard, confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP). Le parquet de Paris et une source proche du dossier ont confirmé à l'AFP que Francis Lalanne "a été entendu le 5 février dernier par les enquêteurs" de la BRDP, en audition libre.

L'interprète du tube Pense à moi comme je t'aime, aujourd'hui âgé de 62 ans, avait tenu des propos polémiques dans sa tribune intitulée de manière grandiloquente J'appelle. Le chanteur y assure "qu'il faut à présent mettre l'État hors d'état de nuire au peuple français" et y demande la "destitution" du chef de l'État, Emmanuel Macron. Le décrié chanteur, qui essaye depuis des années de se faire une place dans la vie politique, avait également écrit : "J'appelle les plus hauts dignitaires de l'armée française à venir au secours du peuple et à faire cesser le trouble social et politique dont souffre depuis trop longtemps la Nation (...) Le gouvernement est en train de commettre insidieusement un coup d'État au nom de la Covid ; et s'apprête à instituer la tyrannie comme un avatar de la République, à l'insu du peuple français." Rien que ça !

Francis Lalanne, soutien médiatique du mouvement des Gilets jaunes, avait conduit une liste Alliance jaune lors des élections européennes de mai 2019, obtenant 0,54% des voix. Incapable de faire entendre sa voix dans le moindre hémicycle, il a trouvé la parade en ligne...