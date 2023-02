Francis Perrin en couple avec Anny Duperey : une rupture qui a eu lieu "assez logiquement"

Alors qu'il était dans la vingtaine, Francis Perrin avait rencontré l'actrice Anny Duperey sur le tournage du film La guerre de Troie n'aura pas lieu. Subjugué par sa beauté, sa prestance et son charisme, le comédien a été impressionné par son aura qui ne laissait personne indifférent. Interviewé par Laurent Boyer le 18 juillet 2014 sur France 3 dans l'émission Emmenez-moi, Francis Perrin s'était rappelé de leur rencontre et de son coup de foudre immédiat pour la belle brune aux yeux bleus.

"La première fois où j'ai été séduit, c'était dans La guerre de Troie n'aura pas lieu. Et toute la salle d'ailleurs, l'était, au moment où elle entrait, comme si elle retenait son souffle, comme s'il y avait un soupir d'admiration", s'était-il remémoré. Très vite, l'acteur de 75 ans a été séduit par cette "femme libre, heureuse, joyeuse, séduisante, intelligente, brillante". "Toutes les qualités pour un jeune chien fou. J'étais fasciné... (...) C'est un des plus beaux souvenirs de ma vie", avait-il ajouté.

Une femme libre, intelligente, brillante

Ne tarissant pas d'éloges sur son ex, il s'était également rappelé à quel point Anny Duperey avait la faculté d'attirer tous les regards sur elle. "Je peux vous dire que les hommes arrêtaient de manger, gardaient leurs couverts à la main, étaient suspendus, bouche bée, en la regardant passer, parce que c'était une merveille", avait-il confié avec beaucoup d'admiration.

Fou amoureux l'un de l'autre, Francis Perrin et Anny Duperey ont vécu une histoire dans les années 1970. Très jeunes, leur idylle a été de courte durée comme la comédienne l'avait raconté dans l'émission Chez Jordan. "Y'a eu un essai qui n'a pas été fructueux, avec Francis Perrin (...) Francis et moi avons reconnu qu'on n'était pas vraiment faits...", avait-elle, restant très évasive sur les causes de leur rupture. Devenus amis, les deux ex ont gardé un lien très fort puisqu'Anny Duperey est même apparue pour donner la réplique à Francis Perrin lors d'un épisode de Mongeville.

Pour rappel, Francis Perrin est père de Cécile et Fabiola (des jumelles polynésiennes nées en 1988, adoptées avec Laurence, sa première épouse), de Jeanne (née en 1998, fruit de son union avec la comédienne Caroline Berg), et de Louis, né en 2002, Clarisse née en 2004 et Baptiste né en 2005 (nés de son amour avec son épouse Gersende Dufromentel). De son côté, Anny Duperey a deux enfants Gaël, né en 1982 et Sara, née en 1985, fruits de son amour avec Bernard Giraudeau. Ils se sont séparés en 1991.