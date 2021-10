Franck Dubosc et ses enfants, Louis Bertignac et sa femme au Parc pour la victoire du PSG

Et une victoire de plus pour le Paris Saint-Germain ! Après un match une nouvelle fois loin d'être abouti sur le plan du jeu, les parisiens ont néanmoins réussi à s'en sortir avec une prestation de grande classe de son attaquant star, Kylian Mbappé. Moins brillant mais néanmoins décisif, Lionel Messi y est allé d'un doublé, permettant au club de la capitale de s'imposer et de faire un grand pas vers la qualification en huitième de finale. Pour assister à ce match à rebondissement, de nombreuses personnalités se sont amassées dans les tribunes du Parc des Princes.

Parmi les stars fan du PSG, on a pu voir l'acteur Gaspard Ulliel, 36 ans, en compagnie de son fils, Orso (né en janvier 2016). Assis sur les jambes de son père, le jeune garçon a pu assister à un beau match de ligue des champions, tout comme les enfants de Franck Dubosc. L'acteur de 57 ans a emmené ses deux garçons, Raphaël (né en janvier 2010) et Milhan (né en octobre 2012) assister à la rencontre.

Les deux acteurs ne sont pas les seuls à avoir emmené un proche au match puisque le beau gosse Raphaël Personnaz (40 ans) est venu avec sa compagne, Clara. Les deux amoureux sont apparues très complices en tribunes, tout comme le musicien Louis Bertignac et sa femme Laeticia. Les parents de Kylian Mbappé étaient présents ensemble malgré les déclarations récentes, et l'ancien président Nicolas Sarkozy avait fait le déplacement et il se trouvait aux côtés de son grand ami, Nasser Al Khelaifi, le boss du PSG.

Aux côtés des fans de la première heure comme Michaël Youn, Philippe Lacheau et Kev Adams, d'autres célébrités moins connues du Parc des Princes sont venues soutenir le club. Visiblement grand fan du PSG, le chanteur Hervé arborait une écharpe aux couleurs du club. L'acteur Patrick Puydebat et le docteur Michel Cymes complètent cette belle brochette de stars aperçues hier soir dans les travées du stade.