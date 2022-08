Franck Dubosc renversant avec sa partenaire au festival d'Angoulême, Denista Ikonomova n'y est pas pour rien

Après Tout le monde debout, Franck Dubosc endosse à nouveau le rôle de réalisateur pour son film Rumba la vie, qu'il présente lors de la 15e édition du Festival du film francophone d'Angoulême ,un événement qui a ouvert ses portes ce mardi 23 août et qui met en avant d'autres films très attendus comme Une belle course avec Dany Boon et Line Renaud et le biopic sur Simone Veil. Franck Dubosc a fait danser sa partenaire Louna Espinosa mercredi 24 août 2022, pour le photocall de Rumba la vie. Une complicité en danse qui a fait son petit effet auprès des photographes.

Dans ce nouveau film, Franc Dubosc incarne Tony, un chauffeur d'autobus scolaire d'une cinquantaine d'années, renfermé sur lui-même, qui vit seul après avoir abandonné femme et enfant vingt ans plus tôt. (...) et qui va trouver le courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu'il n'a jamais connue, dans le but de la reconquérir et de donner un sens à sa vie.

L'acteur de 58 ans s'est donc retrouvé face à un challenge de taille : apprendre quelques pas de danse pour incarner à la perfection son personnage aux côtés de l'actrice Louna Espinosa qui joue le rôle de sa fille. Mais n'étant pas danseur, il a dû demander de l'aide. Pour ce faire, il n'a pas hésité à faire appel à Denitsa Ikonomova, danseuse puis jurée vedette de la mythique émission de TF1 Danse avec les stars. Un choix sur lequel il est revenu dans un entretien accordé au magazine TV Grandes chaînes.

Elle "a dit oui tout de suite"

"Je l'ai rencontrée un an avant le début des prises de vues grâce à des amis en commun et je lui ai demandé de m'aider. Denitsa a dit oui tout de suite. Elle était très contente de participer, et surtout, elle sait comment s'y prendre. Elle arrive à apprendre rapidement une chorégraphie à quelqu'un qui ne sait pas danser" a-t-il raconté. Grâce à cette aide, il a pu pleinement de concentrer sur le sujet le plus important du film, à savoir le rapport parfois difficile entre un père et son enfant.

Un thème qui a visiblement beaucoup touché le père de Raphaël et Milhan (nés de son union avec Danièle, une Libanaise de plus de dix ans sa cadette). "Je voulais parler de la paternité car je culpabilise de laisser mes enfants pour travailler... C'est l'un des grands soucis de ma vie. Depuis qu'ils sont petits je les abandonne le temps des tournages. J'avais envie de traiter ce sujet en grossissant le trait" a-t-il confié lors de cette interview. Entre danses et émotions, ce long-métrage est plein de promesses !