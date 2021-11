Franck (L'amour est dans le pré) en couple avec Cécile ? Sa grande déclaration d'amour

Franck n'aura pas tenu bon. Quelques jours après avoir menacé de quitter les réseaux sociaux suite à la diffusion du dernier épisode de L'amour est dans le pré, le sylviculteur et maraîcher de 46 ans a partagé de nouveaux posts sur Instagram dont un ce vendredi 5 novembre 2021. Franck s'est saisi de la plateforme sociale pour une bonne raison, celle de faire une grande et belle déclaration d'amour à Cécile. Alors que la rumeur court qu'ils sont en couple malgré le départ précipité de la prétendante, l'agriculteur a déposé à l'écrit ses sentiments à son encontre. Les mêmes sentiments qu'il n'a pas réussi à lui exprimer lors du tournage de l'émission.

"Je me doute que vous attendez avec hâte le bilan pour savoir si je suis en couple avec Cécile. Que je le sois ou non, j'ai envie de vous décrire ce que j'aurais dû lui dire pour la retenir. Ses yeux bleus sont l'océan lors d'un coucher de soleil. Un couple de dauphins saute vers le ciel. Ses cheveux blonds sont beaux comme un champ de blé mûr qui ondule avec le vent. Sa peau est douce comme une soie de Chine. Ses rondeurs sont belles comme un bébé qui sourit. Sa voix me berce comme un rossignol qui chante près d'une fontaine. Mais je suis si maladroit... Si blindé contre la séduction que ces mots sont en moi et ne savent que s'écrire. Sa fleur est l'iris des marais, dès que j'en vois un, je pense à elle. J'aurais dû lui dire ces mots...", lit-on sous une photo de cette plante justement.