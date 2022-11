Franck (L'amour est dans le pré) méconnaissable : photos de lui imberbe et avec des cheveux

En 2021, Franck tentait de mettre fin à sa solitude en participant à L'amour est dans le pré (M6). Lors de son aventure, il recevait chez lui ses prétendantes Anne-Lise et Cécile et c'est pour la seconde qu'il craquait tout particulièrement, jusqu'à vivre une idylle avec elle. Malheureusement, celle-ci n'a pas duré au grand dam de l'agriculteur qui a eu du mal à s'en remettre.

À la suite de cette séparation, Franck nous avait confié avoir fait de nouvelles rencontres sans que cela ne mène à des relations concrètes. De quoi le faire ruminer sur ses erreurs passées. "Je ne demande qu'à connaître l'amour. Mais il faut que la personne comprenne que je suis un vieux célibataire qui n'a jamais eu de vie commune. Donc il faut y aller progressivement. C'est l'erreur que j'ai faite pendant l'aventure, je voulais à tout prix que quelqu'un vienne vivre ici. (...) J'ai été maladroit. Je n'ai pas été très à la hauteur, j'ai été dépassé par l'enjeu. Ce n'est pas évident de faire un choix", nous avait-il déclaré.

Franck nostalgique de son passé

En revanche, Franck peut être certain d'avoir noué une belle histoire avec les fans de L'amour est dans le pré qui continuent à suivre ses aventures sur ses réseaux sociaux. L'agriculteur y est très actif et y partage tout de son quotidien. Mais ce week-end, il a davantage souhaité mettre en avant un ancien chapitre de sa vie, à l'époque où il découvrait l'île de la Réunion. C'était il y a plus de vingt ans et c'est peu dire que Franck était alors bien différent physiquement. En effet, comme le prouvent les photos qu'il a choisi de publier sur Instagram pour ce retour en arrière, il était auparavant dépourvu de la barbe qu'on lui connaît et avait au contraire beaucoup plus de cheveux ! Également plus svelte pendant sa jeunesse, Franck apparaît alors méconnaissable.

"28 ans que je ne suis pas retourné à La Réunion et pourtant je me souviens du chant des cascades, l'odeur de la vanille et le goût du goyavier comme si j'étais parti hier... Plus de 10 ans que je n'avais pas ouvert les albums. J'ai eu envie de partager ce moment avec vous", a-t-il expliqué avec une pointe de nostalgie.