Franck (L'amour est dans le pré) pessimiste sur son avenir amoureux : "J'ai fait deux rencontres mais..." (EXCLU)

Les téléspectateurs de M6 qui ont suivi L'amour est dans le pré 2021 ont pu faire la connaissance de Franck. Le sylviculteur et maraîcher de 48 ans a reçu Anne-Lise et Cécile chez lui, en Nouvelle-Aquitaine. Après avoir vécu une très courte idylle avec la première, il s'est mis en couple avec la seconde. Mais quatre mois plus tard, les deux candidats ont rompu, pour des raisons que l'agriculteur a expliquées à Purepeople. Il s'est ensuite confié sur sa vie amoureuse à la suite de cette séparation.

Avez-vous fait des rencontre depuis que vous êtes célibataire ?

J'en ai fait deux, mais ça n'a pas été concluant.

Avez-vous été contacté par d'anciennes prétendantes après l'annonce de votre rupture avec Cécile ?

Oui, mais je préfère les garder en tant qu'amies plutôt que de tenter une histoire d'amour. Je les ai toutes revues ensuite. On a notamment fait un pique-nique sur mon île [en Nouvelle-Aquitaine, NDLR]. On a passé un super moment, ce sont des histoires d'amitié merveilleuses.

Croyez-vous encore en l'amour ?

Je ne sais pas. Cécile j'y ai tellement cru, c'était tellement évident. D'ailleurs, avec les deux personnes que j'ai rencontrées après, c'était franc et entier, mais peut-être moins profond qu'avec Cécile. Donc je n'arrivais pas à avoir la flamme. Est-ce que c'est à cause de ça que ça n'a pas fonctionné ? Est-ce que je me suis fermé ? Les personnes que j'ai rencontrées me plaisaient beaucoup pourtant. Je ne demande qu'à connaître l'amour. Mais il faut que la personne comprenne que je suis un vieux célibataire qui n'a jamais eu de vie commune. Donc il faut y aller progressivement. C'est l'erreur que j'ai faite pendant l'aventure, je voulais à tout prix que quelqu'un vienne vivre ici. J'ai trop vu le côté pratique et je pense que c'est ça qui a vraiment vexé Anne-Lise. Je m'en excuse, la pauvre. J'ai dit que c'était pratique parce qu'elle pouvait venir vivre directement chez moi. Mais j'aurais aussi dû dire que j'avais une forte attirance pour elle. J'ai été maladroit. Je n'ai pas été très à la hauteur, j'ai été dépassé par l'enjeu. Ce n'est pas évident de faire un choix.

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com