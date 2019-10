Franck Leboeuf comparé à Hitler par Thierry Samitier : Il va porter plainte

Peu de temps après, Thierry Samitier a posté une vidéo sur Twitter dans laquelle il s'excuse pour ses propos "déplacés et excessifs".

Rappelons que, lors de son passage dans Touche pas à mon poste, Thierry Samitier a nié en bloc les accusations dont il faisait l'objet. "Je réponds que c'est absolument faux et que je vivais un début d'histoire d'amour avec ma compagne. C'est un moment où on faisait l'amour trois fois par jour. (...) Je conteste totalement ces allégations. (...) C'est vrai qu'il y a une répétition où une comédienne m'a fait hurler de rire. (...) Je l'ai prise par le cou en lui disant qu'elle avait été vraiment géniale. Mais inventer que j'ai été coller mon sexe... C'est un truc de fou", a-t-il assuré. Après quoi, il a accusé Franck Leboeuf d'être à l'origine du complot. C'est à ce moment-là qu'il a partagé une comparaison faite par sa compagne entre Franck Leboeuf et Hitler, en pointant ensuite du doigt ses piètres prestations sur les planches. Des déclarations qui avaient, sans surprise, choqué sur le plateau.

Interrogé par Télé Loisirs, Thierry Samitier – qui n'a pas été soutenu par sa femme dans Nos chers voisins – a affiché quelques regrets : "Je regrette cette comparaison, car elle a été mal interprétée. Je faisais allusion au fait qu'Hitler avait raté deux fois les Beaux-Arts et que c'était cela qui avait fait monter sa haine. Mais je reconnais qu'il s'agit d'une maladresse." Il a ensuite révélé que son avocat ne l'avait pas trouvé bon sur le plateau de TPMP. "À la base, mon avocat était opposé à ce que je vienne dans l'émission. Mais je suis comme ça, je suis venu dans TPMP avec toute ma maladresse. Ça fait partie de mon personnage...", a ajouté le comédien. Il ne regrette toutefois pas sa venue dans l'émission de Cyril Hanouna.