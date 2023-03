Franck Ribéry : Sa fille Hiziya sublime dans un look très classe, ses parents valident !

Si Franck Ribéry est devenu l'une des plus grosses stars du football, sa fille Hiziya semble bien plus intéressée par la mode. La jeune fille de 17 ans, déjà à la tête d'un compte Instagram suivi par plus de 305 000 abonnés, montre régulièrement qu'elle a énormément de style. Installée en Allemagne avec le reste de sa famille, elle vit actuellement loin de son père, qui est partie faire sa fin de carrière en Italie. Ce dernier a d'ailleurs pris sa retraite en octobre dernier, ce qui a suscité beaucoup d'émotion au sein de sa famille.

"Mon Papa, mon héros. (...) Je suis trop triste de ne plus te voir à la tv car c'est grâce à toi que j'ai voulu devenir footballeur. (...) Je suis ta relève et le défi est dur, mais avec ton sang dans mes veines, j'espère relever le défi. Je t'aimais, je t'aime et t'aimerais toute la vie", avait notamment écrit son fils, Seïf-el-Islam, tandis que sa femme, Wahiba avait elle aussi été très émue. "Mon amour, je voulais te dire ces quelques mots. Merci pour tout, merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir fait rire et pleurer. J'ai eu la chance d'être à tes côtés avant et pendant cette belle et merveilleuse carrière alors je ne peux qu'être émue", avait-elle déclaré.

Franck et Wahiba Ribéry très fiers de leur fille

Plus discrète, Hiziya Ribéry préfère utiliser ses réseaux sociaux pour parler des choses qui la passionnent, à commencer par la mode et la photo, comme elle l'écrit dans sa biographie sur Instagram. La jeune fille s'intéresse beaucoup aux marques de luxe et avec un père comme Franck Ribéry, elle doit pouvoir s'offrir de très belles pièces. Sur son compte Instagram, elle vient tout juste de publier une très belle série de photos sur lesquelles on peut la voir dans une tenue particulièrement réussie. "Simple et classe", écrit-elle en commentaire, suivi d'un coeur noir, dans le même ton que sa tenue. Sa mère a visiblement adoré, comme elle lui fait comprendre en commentaires. "Beauté, beauté, que Dieu te bénisse", écrit-elle, tandis que son père a opté pour des emojis avec des coeurs, lui qui semble très fier de sa fille aînée.