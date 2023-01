Franck Ribéry : Sa fille Hiziya dingue de mode, en dit plus sur elle et dévoile sa collection de luxe

Si pour certains les fêtes de fin d'année riment avec sport d'hiver, montagne et neige, pour d'autres, c'est plutôt soleil et cocotiers. Pour Hiziya Ribéry, qui n'est autre que la fille aînée de Franck Ribéry, c'est la deuxième option qui a été choisie. La jeune fille de 17 ans a décidé de quitter l'Allemagne et la ville de Munich, où toute sa famille est installée depuis des années maintenant, pour s'offrir de belles vacances dans des pays chauds. Actuellement, cette dernière se trouve à Dubaï, dans le royaume des influenceurs et pour une personne qui compte plus de 310 000 abonnés, elle est plutôt au bon endroit.

Très suivie sur les réseaux sociaux, la fille de Franck et Wahiba Ribéry a décidé de répondre aux questions de ses nombreux abonnés lors d'un question-réponse qu'elle a publié en story. Connue pour son goût prononcé pour la mode et les objets de luxe, un abonné demande à Hiziya Ribéry de lui montrer ses bracelets. La jeune fille s'exécute et publie une photo où l'on peut voir un très beau sac Chanel violet, ainsi qu'une montre Rolex qu'elle ne "met qu'en vacances", comme elle le précise, ainsi que des bijoux Cartier (toutes les photos sont à retrouver dans le diaporama).

Une polyglotte qui ne compte pas s'arrêter là

Si elle partage de nombreux contenus sur Instagram, celle qui indique se trouver actuellement en terminale, ne montre plus son visage sur les photos depuis quelque temps. "Elle ne sert pas à grand-chose, elle n'a rien à voir avec ce que je veux partager", explique Hiziya Ribéry à un abonné qui lui pose la question. Ayant vécu dans plusieurs pays, la fille de l'ancien footballeur, qui a connu une sacrée mésaventure dernièrement, connaît de nombreuses langues. "Français, anglais, allemand et j'apprends l'espagnol à l'école. Les langues que je kifferais apprendre ensuite : l'italien et le turc", précise celle qui indique utiliser un iPhone 13 Pro Max pour les photos qu'elle poste sur ses réseaux sociaux.

Devenue une influenceuse très suivie, Hiziya Ribéry a décidé de se dévoiler un peu plus, pour le grand plaisir de ses abonnés !