Franck Ribéry : Son fils Seïf-el-Islam futur champion, comme son père, Wahiba très satisfaite

Tel père, tel fils comme dit l'adage et pour Franck Ribéry, il semblerait bien que cela soit parfaitement adapté. L'ancienne star de l'équipe de France a décidé de raccrocher les crampons en octobre dernier, après une formidable carrière qui l'a vu passer par la Turquie, l'Allemagne et l'Italie. C'est d'ailleurs dans ce dernier pays qu'il a choisi d'arrêter sa carrière, du côté de l'US Salernitana, à 39 ans. Un champion qui restera longtemps dans les mémoires collectives, mais il y a un club qu'il a marqué de son empreinte et où il garde encore beaucoup d'attaches, le Bayern Munich.

Considéré comme la meilleure équipe d'Allemagne depuis de nombreuses décennies, le club situé en Bavière adule le Français depuis qu'il y a joué entre 2007 et 2019. Franck Ribéry s'y sent d'ailleurs tellement bien que sa famille y est restée. Sa femme Wahiba et ses enfants y habitent toujours et la séparation n'a pas dû être simple lorsqu'il était encore en Italie, mais malgré tout, ses enfants semblent très épanouis. Sa fille Hiziya est devenue une belle et grande brune, qui est désormais très populaire sur les réseaux sociaux. Quant à son jeune fils Seïf-el-Islam, il a plutôt décidé de suivre les pas de son père en devenant un jeune joueur de football prometteur.

Seïf-el-Islam remporte déjà un beau trophée !

Pour le moment, le garçon n'a que 9 ans et il est encore un peu tôt pour dire s'il arrivera à percer, mais il semble déjà faire son trou au sein des équipes de jeunes du Bayern Munich. Sur son compte Instagram, Seïf-el-Islam a publié une photo ce dimanche 19 février sur laquelle on peut le voir avec son équipe, en train de crier de joie après avoir remporté un trophée avec ses coéquipiers. Une belle réussite qui a visiblement rendu très fière sa mère, heureuse à Munich et qui n'a pas hésité à féliciter son garçon. "Made in", écrit-elle sur la photo qu'elle a reposté dans sa story (et qui est à retrouver dans le diaporama) avant d'ajouter un emoji drapeau de l'Allemagne, puis un autre en forme de coupe.