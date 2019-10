Franck Ribéry : Sa fille invitée VIP au concert historique de Gims

Gims a marqué l'histoire de la musique urbaine en arrivant à remplir le Stade de France le 28 septembre 2019. Parmi les 72 000 spectateurs devant lesquels le chanteur de 33 ans s'est produit, Hiziya Ribéry, la fille aînée de 14 ans du footballeur Franck Ribéry.

L'adolescente n'a pas seulement écouté tous les tubes de Gims et vu défiler ses nombreux invités sur la scène du Stade de France, Kendji Girac, Vitaa et Slimane, Magnum H, Orelsan ou encore son frère Dadju et Vegedream qui ont assuré la première partie du show. La jeune fan a également bénéficié d'un accès VIP dans les coulisses.

Hiziya Ribéry en a profité pour immortaliser cette grande soirée en prenant la pose avec de nombreuses stars de la scène urbaine : bien évidemment Gims, mais aussi Dadju, Alonzo (qui a récemment partagé un featuring avec Amel Bent sur le titre Rien), Gradur ou encore Kaaris. Autant de rencontres qu'elle a immortalisées en photos. Hiziya Ribéry apparaît dans un jean noir troué associé à une petite veste rouge, une paire de chaussures Balenciaga et un sac Louis Vuitton porté en bandoulière.