Franck Sémonin : À 50 ans, le comédien débute une nouvelle carrière improbable

On le connaît très bien en tant que comédien pour avoir été au casting de plusieurs séries à succès, dont Plus belle la vie, Demain nous appartient ou encore Section de recherches, mais Franck Sémonin s'illustre également désormais en tant que... restaurateur !

En effet, l'acteur de 50 ans s'est récemment lancé le pari fou d'ouvrir son propre établissement gourmand. "Tout a commencé avec le Covid. Avec mon ami et voisin Daniel Nollinger, comme nous étions enfermés à cause du virus, nous nous sommes mis à faire de la cuisine. Et vas-y que je te montre comment on fait le pavé Rossini ! Et vas-y que je t'explique le Mille-Feuille de thon ! Et quels vins on va rajouter à tout ça ? Etc. Bref, on s'est fait plaisir. Jusqu'au moment où on a fini par se demander pourquoi on n'ouvrirait pas un resto !", a raconté le mari d'Hélène lors d'une interview pour Télé Loisirs.

On s'est lancés avec l'idée de bien s'encadrer et ... de kiffer !

La chance a ensuite fait que les deux hommes ont trouvé un lieu en vente à proximité de chez eux, à savoir l'Auberge du Clos des Pins, à Roquefort-les Pins entre Cannes et Nice. "J'y étais moi-même client, le problème, c'est qu'à part mettre les pieds sous la table pour déguster, je ne connaissais rien à la restauration... Mais comme Dan, lui, avait fait de 'l'import' de produits gourmets pendant trente-deux ans pour fournir les restos et les hôtels de luxe à Los Angeles, on s'est lancés avec l'idée de bien s'encadrer et ... de kiffer !", a encore confié Franck Sémonin.

Les détails administratifs bouclés, l'ex-partenaire de jeu de Fabienne Carat et son ami ont pu ouvrir officiellement leur restaurant le 19 octobre dernier où ils proposent à leurs clients des plats inspirés de grands classiques de la gastronomie française. Et le succès est assurément au rendez-vous ! "Ça marche tellement bien qu'aujourd'hui, on recherche des chefs de partie", a-t-il fait savoir. À bon entendeur ! En parallèle, Franck Sémonin poursuit bien sûr sa carrière de comédien. Il est d'ailleurs prochainement attendu dans un épisode de la nouvelle saison d'Astrid et Raphaëlle, pour lequel il donnera la réplique aux actrices principales Lola Dewaere et Sara Mortensen.