Franck Sémonin élégant au bras de sa femme Hélène, étincellelante en paillettes

Franck Sémonin, alias Lucas Auriol dans Section de recherches, était venu défendre la série policière de TF1 qui va malheureusement s'arrêter. Celui qui est également connu pour avoir été Patrick Nebout dans Plus Belle la Vie (France 3), de 2012 à 2013, a retrouvé sa partenaire de tournage sur le red carpet : Fabienne Carat. L'actrice a fait forte impression dans sa longue robe noire alliant décolletée et transparence signée Christophe Guillarmé et sa coiffure composé de dreadlocks.

Marié depuis 2013 à sa femme Hélène, Franck Sémonin s'était confié sur son couple auprès de Purepeople en janvier dernier. "On s'engueule beaucoup. On ne rumine pas les trucs. Ça fait partie de notre relation, on s'est bien trouvé. Quand on a quelque chose à se dire on le fait sans prendre de gants. Et ça finit sur l'oreiller ! Je pense que d'ailleurs on s'engueule pour finir sur l'oreiller (rires)", nous avait-il confié en exclusivité.

Tout semblait en tout cas très calme entre l'acteur et sa femme vendredi dernier au Festival de télévision de Monte-Carlo, qui se déroule jusqu'au 22 juin prochain.