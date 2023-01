François Alu victime de troubles alimentaires : cette terrible raison qui a poussé le danseur étoile vers la boulimie

Dimanche 29 janvier 2023, François Alu s'est prêté à un exercice auquel il n'a pas vraiment l'habitude. Le danseur étoile de 29 ans était l'invité de Frédéric Lopez dans Un dimanche à la campagne (France 2), aux côtés de Chimène Badi et Michel Boujenah. Et il s'est livré comme jamais sur sa vie personnelle, l'occasion de découvrir qu'il a souffert de troubles alimentaires.

C'est "par erreur" que François Alu a débuté la danse. Sa maman est professeure dans cette discipline. Mais la première fois qu'il s'est essayé au classique, celui qui a quitté l'Opéra de Paris a trouvé "ça nul d'être accroché à une barre". Mais c'était une manière pour lui d'être proche de sa mère. Et un jour, il a vu Patrick Dupond à la télévision et cela a tout changé. Le côté entrainement et dépassement de soi lui plaît. A l'âge de 10 ans, il intègre donc l'internat pour l'Opéra de Paris. "On sait très rapidement si on est fait pour ça ou pas", a-t-il confié à Frédéric Lopez.

En plus des cours difficiles, François Alu est victime d'harcèlement. "De mes 10 ans à 15-16 ans, on me disait : 'Doit s'affiner.' On m'a déjà dit : 'Tu as vu avec ton cul. Tu as vu avec tes cuisses.' Les élèves aussi qui viennent piquer, parce qu'on est en compétition. Chaque année on peut se faire virer et chaque année je passe. Je me disais : 'C'est cool, on est une équipe.' J'étais hyper naïf. Mais à un moment, je me suis dit que j'allais fermer le gilet par balles, parce que c'est hyper dur", a-t-il poursuivi.

Ces nombreuses critiques sur son physique ont eu pour conséquences des "désordres alimentaires". "Même encore aujourd'hui. Ca va mieux, parce que je vois une psy depuis sept ans, donc ça se calme. Mais il y a encore des moments aujourd'hui où j'ai des élans de boulimie où je vais me jeter sur la bouffe. Je repense à une période qui était un peu plus sombre où je regardais des films. Et j'avais mon paquet de bonbons, ma pizza, mes gâteaux, mon soda", s'est souvenu le juré de Danse avec les stars. avant de mimer qu'il engloutissait tout. Si sur le coup, il se sentait bien, il s'est vite rendu compte qu'il était "juste en train de [se] détruire". Mais sa foi en la danse lui a permis de garder le cap.