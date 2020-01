François Berléand suivi par des psys dès 10 ans : "Ça m'a un peu détruit"

François Berléand enchaîne les projets. Alors qu'il sera au théâtre Antoine, à Paris, à partir su 25 février 2020 avec la pièce Par le bout du nez, le comédien de 67 ans est à l'affiche du film L'Esprit de famille depuis le 29 janvier. Il y incarne le rôle de Jacques, un photographe qui décède d'une crise cardiaque après avoir bien profité de la vie et dont l'esprit revient hanter son fils aîné Alexandre, interprété par Guillaume De Tonquédec.

À l'occasion de la sortie de la comédie d'Éric Besnard, François Berléand se confie dans les pages de VSD (numéro du 30 janvier). L'acteur avoue dans cet entretien réalisé chez lui, dans le 13e arrondissement de Paris, manquer de confiance en lui et avoir suivi des séances de psychanalyse durant des années. Ce travail sur lui a commencé de façon très précoce, alors qu'il n'était qu'un enfant. "J'ai vu pas mal de psys dans ma vie : pédopsychiatres, psychiatres, psychologues, psychanalystes... J'ai commencé à 10 ans, inutile de vous dire que cela m'a un peu détruit", confie-t-il.

Malgré ces années passées à tenter d'y voir plus clair, il a fallu attendre une rencontre inespérée, mais décisive avec un thérapeute. "Mes petits problèmes sont devenus plus gros. Je m'en suis sorti avec un psy qui m'a parlé avec beaucoup d'humanité, explique le papa de quatre enfants, dont les jumelles Adèle et Lucie (11 ans). C'était le dernier que je voyais et il m'a sauvé la vie. J'étais en terminale à l'époque et, au début, j'y allais pour sécher les maths. La première séance, je ne disais rien et puis il m'a sorti les vers du nez."

François Berléand est-il aujourd'hui affranchi de tous ses maux ? Probablement pas, mais ce sont aussi ces failles qui font de lui l'acteur remarquable qu'il est.

