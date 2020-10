François Cluzet : Amoureux aux cheveux longs devant Julie Gayet

Tournages, avant-premières, festivals... De nombreux événements cinéma ont été annulés ou repensés à cause de la pandémie de Covid-19. L'avant-première du nouveau film de Julie Gayet a été maintenue. L'actrice y a retrouvé ses collègues, dont François Cluzet, amoureux et transformé.

François Cluzet et Julie Gayet partagent l'affiche de Poly, un film réalisé par Nicolas Vanier et en salles le 21 octobre prochain. Les deux acteurs ont naturellement assisté à leur avant-première, ce dimanche 4 octobre 2020 à l'UGC Normandie, dans le 8e arrondissement de Paris.

François Cluzet s'est rendu au cinéma des Champs-Élysées, accompagné de son épouse Narjiss Slaoui-Falcoz. Le couple qui s'est marié le 5 juillet 2011 et s'était rencontré l'année précédente, a pris un malin plaisir à enchaîner les poses devant les photographes présents. Cheveux mi-longs, lunettes à verres dégradés sur le nez et barbe naissante grise sur le visage, l'ancien héros de Ne le dis à personne et d'Intouchables a surpris et séduit les spectateurs présents.

Patrick Timsit, qui joue également dans Poly, ainsi que le chanteur (et fils de Michel Leeb) Tom Leeb étaient également de la partie.