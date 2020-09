François Cluzet s'emporte et attaque Jean-Marie Bigard, "un abruti total"

On ne risque pas de voir François Cluzet assister à un spectacle de Jean-Marie Bigard... De passage sur RTL le 26 septembre 2020, le comédien s'est emporté en évoquant l'attitude de l'humoriste et son ambition présidentielle. L'acteur, actuellement en tournée de promotion pour le film Poly (qui sortira le 21 octobre prochain), n'a pas mâché ses mots en commentant la drôle de "campagne" du "roi des beaufs".

"Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c'est quand je vois qu'une chaîne d'information comme BFMTV consacre une heure, en direct, à ce roi des beaufs qu'est Jean-Marie Bigard. Alors là, mais ça me met... mais fou quoi, François Cluzet a-t-il d'abord affirmé. Je comprends pas comment on peut donner une heure d'antenne, en direct, à un abruti total, qui en plus, vous explique qu'il va peut-être se présenter à la présidentielle avec un mort d'ordre, je me présenterai pour le peuple, au lieu de dire pour les beaufs que je suis, et ensuite qui tient des propos avec un masque où il nous adresse à tous un mot de bienvenue qui consiste à dire "Allez tous vous faire...".

La star d'Intouchables, particulièrement remonté, a ajouté : "Tout ça est nombrilique, égocentrique, le mec veut faire parler de lui. Mais qu'il fasse parler de lui par la tolérance ! Il y a assez d'intolérants dans ce monde. C'est quand même son rôle à lui, d'artiste, avec trois H devant parce que bon, on se demande s'il en est un, moi même je ne me revendique pas comme un artiste, mais jamais je pourrais tenir des propos aussi bêtes quoi ! C'est gravissime (...). Le slogan du mec pour être élu c'est "Allez vous faire...". Il te reste un neurone et tu l'as caché dans la cave ou quoi ?" Pour ce qui est de la réaction que ses critiques pourraient provoquer, notamment sur les réseaux sociaux, l'acteur césarisé n'en a que faire : "J'ai pas les réseaux sociaux, moi je ne donne pas mon avis. Qu'est-ce-qu'on va me faire ? J'ai 65 balais, qu'est-ce-que j'en ai à foutre ?"

On ne devrait pas attendre bien longtemps avant de voir Jean-Marie Bigard réagir. Après avoir insulté le ministre de la Santé Olivier Véran en fin de semaine, et refusé d'annuler sa tournée, l'humoriste de 66 ans pourrait bien s'emporter à son tour sur Twitter... Un bras de fer pour le moins inattendu.