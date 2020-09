Jean-Marie Bigard révolté : il refuse d'annuler sa tournée et attaque Olivier Véran

Choqué suite aux annonces du ministre de la Santé Olivier Véran, qui a décidé de durcir les mesures face à l'épidémie de coronavirus, Jean-Marie Bigard a poussé un violent coup de gueule le 25 septembre 2020 sur Twitter. À bout de nerfs, il interpelle ses fans et explique : "Les amis, j'ouvre le journal d'aujourd'hui, regarde la gueule de ce co***rd, tu l'as vu ? Olivier "Véreux"".

Furieux de lire les restrictions du gouvernement qu'il juge incompréhensibles, l'humoriste de 66 ans a clairement exprimé son dégoût et pense que ces décisions de fermer les bars et restaurants à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône ont uniquement pour but de "décrédibiliser" le scientifique Didier Raoult qui est pour lui un "héros".

Ironique, Jean-Marie Bigard s'est étonné des mesures prises à Paris, à savoir la fermeture des restaurants après 22 heures. "Alors à Paris après 22h, on communique plus le virus ?" Très en colère, il a ajouté : "Olivier véreux de mes c***, les gens sont plus en sécurité dans les restaurants, tranquilles, installés, que d'être dehors à boire des bières torse-nu sur les quais de la Seine. (...) Tu n'as pas compris que cette restriction, elle est certainement celle de trop."