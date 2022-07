François-David Cardonnel (Comme des gosses) en couple avec une très jolie comédienne, qui parle 6 langues !

Après son sacre dans Koh-Lanta, sa carrière s'est envolée. François-David Cardonnel a ainsi décroché des rôles dans les séries Section de recherches, WorkinGirls, Alice Nevers, Clem ou encore plus récemment Comme des gosses, où il joue le rôle de Marco, un papa qui élève seul son fils depuis la mort de son épouse. Un rôle sur mesure... ou presque. S'il est bel et bien papa, l'ancien aventurier de 38 ans s'occupe de sa fille avec sa chère et tendre Lila Guennas qu'il a épousée en 2019.

Sur les réseaux sociaux, le couple respire l'amour et le bonheur. Le duo s'illustre ainsi en vacances ou lors de moments romantiques au restaurant ou en balade à la campagne. Le charmant blond et la jolie brune partagent bien plus que des sentiments amoureux. En effet, François-David Cardonnel et Lila Guennas sont tous les deux liés par leur passion pour le cinéma. La jeune femme est une ancienne professeure de langues reconvertie en comédienne.

Elle s'est inscrite à L'Entrée des artistes et à L'Atelier théâtrale en 2015. Depuis, elle enchaîne les projets. Elle a ainsi joué dans Fahim (de Pierre-François Martin Laval en 2019) puis Brutus VS César #1 (de Kheiron en 2020) au cinéma. En 2017, elle est montée sur les planches au théâtre pour la pièce Athalie et a enrichi son expérience de plusieurs passages dans des courts-métrages et autres web-séries. Lila Guennas a ainsi collaboré avec plusieurs grands noms de la scène humoristique comme Mohamed Nouar, Noom Diawara ou encore Yassine Belattar.



En plus de son joli visage de poupée, Lila Guennas a la particularité de pouvoir communiquer avec un public de tous horizons. En effet, la belle brunette parle couramment six langues : le français, l'anglais, le dialecte algérien dérivé de l'arabe, l'italien, le japonais et l'espagnol, rien que ça !

Si pour l'heure, les amoureux ne se sont pas encore donnés la réplique, cela pourrait bien arriver dans le futur. Nul doute que François-David Cardonnel et sa moitié aimeraient se retrouver l'un face à l'autre, ensemble devant une caméra...