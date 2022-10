François Feroleto (Crime en Aveyron) : Sa femme est une star de Scènes de ménages

En couple avec José dans la série Scènes de Ménage,Valérie Karsenti partage sa vie avec François Feroleto dans la vraie vie. Acteur dans Crime en Aveyron, l'acteur a rencontré pour la première fois la femme de sa vie entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 sur les planches. "A 20 ans, j'ai débarqué gare de Lyon avec l'adresse du Cours Florent en poche. J'avais trois sous pour me louer une chambre de bonne. J'ai enchaîné la traditionnelle litanie des petits boulots pour survivre : déménageur, coursier, démonstrateur de fers à repasser, vendeur de sauces à salade et j'en passe...", confiait-il à Paris Match.

Au Cours Florent, François Feroleto, né d'un père italien et d'une mère d'origine allemande, est immédiatement séduit par la jolie Valérie avec laquelle il jouera d'ailleurs la pièce Le grand écart de Stephen Belber en 2010. Ensemble, le couple a eu deux enfants : Chaïm (né en 2006) et Léon (né en 2002). Plutôt discrète lorsqu'il s'agit d'évoquer sa vie sentimentale, l'actrice avait également fait quelques précieuses confidences auprès des journalistes de Télé Star. Elle avait ainsi révélé avoir songé à l'adoption avec son compagnon après la naissance de leur second fils.

J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureux

"C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop." indiquait-elle. Pour autant, celle qui incarne Liliane dans Scènes de Ménage révélait également comprendre les femmes ne souhaitant pas d'enfants. D'ailleurs si elle n'avait pas rencontré François Feroleto, elle en aurait peut-être fait partie.

"Il y a des femmes épanouies sans enfants, comme il y a des femmes qui ne le sont absolument pas. En tant que féministe, je revendique le fait d'être une femme complète sans avoir à enfanter ! Moi j'ai eu un désir d'enfant lié à un homme. J'ai eu la chance de rencontrer mon amoureux il y a dix-huit ans et d'avoir envie avec lui d'un enfant, puis d'un second. Mais pour moi, ce n'était pas un désir absolu", avait-elle déclaré.

Adeptes du nord, la famille Feroleto aurait également un surprenant rituel : se rendre à Trouville une fois par mois. De même, mère et fils se rendent régulièrement dans le restaurant breton de François, La Girafe, situé au 6 Rue de la République à Vanves. Une adresse à retenir pour avoir une chance de croiser les amoureux !