François Fillon : Sa femme Penelope a eu leur 5e enfant à 46 ans, "c'était une surprise"!

Au mois de juin 2020, Les époux François et Penelope Fillon font face à la décision du tribunal en première instance pour des soupçons d'emplois fictifs : l'ancien Premier ministre a été condamné à cinq ans de prison, dont deux fermes, et à 375 000 euros d'amende, sa femme elle a écopé de trois ans de prison avec sursis et 375 000 euros d'amende. Le procès en appel des Fillon débute ce 15 novembre 2021, ils ont deux semaines pour montrer que les accusations ne sont pas exactes. Une situation compliquée pour le couple, si loin de leurs jours heureux avant l'éclatement du scandale qui a obligé l'homme politique de se retirer de la course des présidentielles en 2017. Dans Une ambition intime, l'émission de M6, il se confiait le coeur léger, mais avec maîtrise, sur sa famille et revenait sur la naissance du dernier de la famille, né alors qu'il avait 47 et son épouse Penelope, 46 !

Devant Karine Le Marchand, François Fillon insiste sur le fait qu'il ne fait pas partie de ces personnalités politiques qui étalent leur vie privée dans les médias : "Je pense que la politique ne doit pas être mélangée avec la vie privée, voilà c'est tout. C'est une des explications du désamour des Français pour les responsables politiques. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le sentiment donné que les hommes politiques ne sont pas suffisamment efficaces, c'est évidemment le premier reproche qu'on lui fait. Mais en plus ils font les kékés en se montrant sous des tas d'aspects un peu starisés. Donc moi j'ai toujours essayé de tenir ma vie privée à l'écart de ma vie publique."

Protecteur, il a accepté néanmoins d'en dire un peu plus néanmoins sur sa famille, lui qui est papa de cinq enfants : Marie (38 ans), Charles (36 ans), Antoine (35 ans), Édouard (31 ans) et le petit dernier, Arnaud (20 ans). "Les quatre premiers, je n'ai pas eu beaucoup le temps de les voir grandir parce que j'étais député. C'était du sept jours sur sept. J'étais parisien alors que ma famille était dans la Sarthe. Donc au fond ils ont été élevés par leur mère", explique François Fillon. C'est alors que vingt ans après la naissance de leur premier enfant, arrive Arnaud, leur cinquième bébé : "C'était une surprise absolument. J'avais 47 ans. Là je me suis dit c'est pas possible, je ne peux pas le laisser grandir sans le voir. Donc déjà je m'en suis beaucoup plus occupé. Et puis surtout j'ai ramené la famille à Paris."



Sa femme Penelope Fillon avait donc 46 ans lorsqu'elle a donné naissance à son dernier enfant, Arnaud. Un prénom qui est aussi celui du frère de François Fillon, mort tragiquement dans un accident de voiture en 1981. Il allait avoir dix-huit ans.