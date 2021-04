Françoise Hardy et Jacques Dutronc, un lien "indestructible" malgré les années

"Il a été, est toujours, l'homme de ma vie et notre lien me semble indestructible." Voilà comment Françoise Hardy résume sa relation, longue de vingt-trois ans, avec Jacques Dutronc, qui réside désormais en Corse.

Dans une interview accordée à l'AFP ce mercredi 14 avril pour discuter de son nouvel ouvrage, Chansons sur toi et nous, la chanteuse de 77 ans s'épanche sur sa relation très médiatisée avec le père de son fils, Thomas Dutronc. Elle résume assez simplement ce qu'il rester de leur longue relation qui aura duré de 1967 à 1990 : "Nostalgie de nos plus belles années, inquiétude pour nos états de santé respectifs, tendresse infinie."

Une relation toujours aussi forte entre les deux artistes qui se sont mariés en 1981 sans jamais divorcer malgré leur séparation. La chanteuse avait d'ailleurs consacré un album entier, Entr'acte (sorti en 1974), à celui qu'elle considère comme son plus grand amour, mais qui l'a parfois délaissé. "J'espérais juste rendre l'autre un peu jaloux, sans savoir qu'il n'écoutait pas mes chansons. Quand je relis les textes de cet album, je suis quand même étonnée qu'en ne le connaissant pas si bien que ça, j'ai compris certaines de ses dissociations et certains de ses besoins, qui sont ceux d'une majorité d'hommes", déclare-t-elle.

Des chansons et un album pour faire face à l'impossibilité de dire certaines choses. Une façon pour l'artiste, née à Paris, d'exprimer son ressenti : "Cela m'a fait un bien fou de mettre en mots les frustrations et les douleurs de ma vie personnelle, mais c'était également un message aussi beau et émouvant que possible que j'adressais à l'objet de mes tourments", explique-t-elle.

Depuis leur séparation, les deux amants ont conservé un lien fort, sûrement entretenu par la présence de leur fils, pour qui Françoise Hardy ne tarit pas d'éloges. "Je suis en admiration devant Thomas (...) En plus du talent, c'est quelqu'un de tellement sensible, aimant, délicat... Jacques et moi aurons eu beaucoup de chance d'être ses parents", assure-t-elle.

Bien que la santé et le moral de l'icône yéyé se soit sérieusement dégradés ces dernières années, elle n'hésite pas à faire des confidences, parfois osées, sur le couple mythique qu'elle a formé avec Jacques Dutronc.