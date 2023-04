Françoise Hardy sublime en maillot de bain, son célèbre ex partage une magnifique photo

Récemment, il avait aussi partagé une autre photographie de Françoise Hardy au bord de la mer. "Françoise au bord de la mer. Ma petite Grande qui n'aimait pas le froid et dont le regard me fout aujourd'hui les larmes aux yeux. Ça n'a apparemment rien à voir et pourtant : 'Le luxe est affaire d'argent. L'élégance est une question d'éducation.' Sacha Guitry", avait-il dans la légende de sa publication. Un ex qui semble encore très attaché à son amour de jeunesse qui confiait il y a peu que sa vie était devenue "cauchemardesque". Pour rappel, Françoise Hardy est touchée depuis 2015 par un cancer lymphatique, auquel s'en est ajouté un autre en 2018, au niveau du pharynx.

La maman de Thomas Dutronc s'est récemment fait remarquer pour ses opinions politiques après avoir officiellement indiqué qu'elle soutenait la réforme des retraites. "Je m'intéresse aux réalités économiques et j'ai compris qu'il y a plusieurs raisons impératives d'effectuer une réforme des retraites. Tous les pays européens ont mis l'âge de la retraite à 65, 66 ou 67 ans, sauf le nôtre, dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe. (...) Les retraités vivent deux fois plus longtemps et actuellement, nous n'avons même pas deux actifs pour un retraité," a-t-elle déclaré dans les pages du Journal du Dimanche.