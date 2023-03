Françoise Hardy : L'un de ses célèbres ex "les larmes aux yeux", cette photo remplie d'émotion

Une vie devenue "cauchemardesque"

A noter qu'il lui avait déjà rendu un bel hommage en janvier dernier, à l'occasion des 79 ans de la célèbre interprète de Message personnel. Pour rappel, Françoise Hardy est touchée depuis 2015 par un cancer lymphatique, auquel s'en est ajouté un autre en 2018, au niveau du pharynx. Depuis, elle souffre le martyr, et les complications s'enchaînent. "Les 45 radiothérapies que l'on m'a envoyées de gauche à droite du bas de la tête et les dix autres de haut en bas, ont détruit ce qui permet d'irriguer la bouche, la gorge, le nez, les oreilles, les yeux et le cuir chevelu. Je vous laisse imaginer les problèmes incurables que cela pose", avait-elle expliqué au micro de RTL en début d'année.

Quelques mois auparavant, cette fois-ci pour le JDD, elle racontait que "l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone ORL" avaient rendu sa vie "cauchemardesque". "Je passe au moins cinq heures par jour à m'alimenter et suis toujours menacée d'hémorragies nasales à cause de mes narines trop sèches et ­obstruées malgré l'huile dont je les tapisse plusieurs fois par jour", avait-elle également précisé. Des confidences peu rassurantes de la part de la célèbre artiste...