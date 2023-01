Françoise Hardy : "Les mots me semblent vains", un ex inquiet sur son état de santé

On rêvait de rapprochements physiques passionnés

À noter que "l'absence définitive de salive et le manque d'irrigation du crâne et de toute la zone ORL" avaient rendu sa vie "cauchemardesque", racontait-elle cet été dans les colonnes du JDD. "Je passe au moins cinq heures par jour à m'alimenter et suis toujours menacée d'hémorragies nasales à cause de mes narines trop sèches et ­obstruées malgré l'huile dont je les tapisse plusieurs fois par jour", avait-elle ajouté.

C'est donc tout naturellement que le photographe Jean-Marie Périer s'inquiète pour elle, lui qui avait vécu de belles années à ses côtés mais également des moments plus difficiles, comme le confiait Françoise Hardy à Paris Match en 2021 : "Nos activités professionnelles respectives nous obligeaient à voyager tout le temps, et il me semble que je n'ai pas arrêté de pleurer pendant les quatre ans de notre relation. Avec lui, j'ai connu cette impression dévastatrice d'être une sorte de repos du guerrier alors qu'on rêvait de rapprochements physiques passionnés".

Précisons toutefois qu'ils entretiennent de très bons rapports depuis. Elle reste également proche de Jacques Dutronc, avec qui elle était devenue maman en juin 1973 du petit Thomas, devenu depuis un célèbre chanteur, comme ses parents.