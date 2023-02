Jean-Marie Périer : Sa soeur est l'épouse d'une immense star française de la chanson

Le milieu du show business est un tout petit monde ! Pour preuve, les frères et soeurs de grandes stars sont en couple avec d'autres célébrités. C'est le cas du côté de Jean-Marie Périer en tout cas. L'artiste, dont les 83 ans sont célébrés ce mercredi 1er février, est le beau-frère d'un très célèbre chanteur dont le grand come-back sur scène a créé la surprise récemment : Michel Sardou. En effet, sa soeur Anne-Marie n'est autre que la femme de l'interprète des Lacs du Connemara.

Après un premier mariage avec l'acteur et réalisateur Claude Barrois, avec qui elle a eu deux fils, Paul et Mathias, Anne-Marie Périer a dit 'oui' à Michel Sardou le 11 octobre 1999 à la mairie de Neuilly-sur-Seine. Une cérémonie au cours de laquelle Jean-Marie Périer a croisé la route d'autres stars comme Eddy Mitchell, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et son ex-compagne Françoise Hardy. Près de 25 ans plus tard, Michel Sardou et Anne-Marie Périer marchent toujours main dans la main et les fans du chanteur peuvent chaudement remercier son épouse.

Elle menaçait de me quitter

Il y a quelques mois, Michel Sardou brisait le coeur de son public en annonçant quitter le devant de la scène musicale. Mais c'était sans compter sur Anne-Marie justement. Prêt à prendre sa retraite bien méritée, le chanteur de 76 ans est finalement revenu sur sa décision, motivée par un ultimatum de sa moitié : "Moi, je n'y suis pour rien dans mon retour, pour rien ! Je ne voulais pas revenir. Mais je me suis fait avoir dans les grandes largeurs par ma femme, racontait-il au Parisien au mois de novembre. Ça a commencé il y a un an. Elle revenait du marché et elle me dit comme ça : 'J'ai écouté une chanson de toi à la radio, elle est vachement bien, pourquoi tu ne l'as jamais chantée sur scène ? Tu devrais'. Mais je ne peux pas, je ne chante plus. Et elle s'en va... Un mois après, elle me dit : 'Tiens, ta comédie musicale passe à Caen. Tu devrais aller la voir.' C'est à trente bornes de chez nous, alors on y va."

En redécouvrant son répertoire, ses classiques et la réaction du public, Michel Sardou a réfléchi à un retour. La réflexion n'a pas duré longtemps : "Je n'avais jamais vu mon public côté public et c'était très émouvant de voir leurs réactions, d'écouter leurs commentaires. Et très agréable. Je lui ai dit en rentrant à la maison et elle a fini par me persuader. De toute façon, elle menaçait de me quitter et de retourner chez son frère... Elle m'a fait un chantage !" Rendez-vous le mardi 3 octobre au Zénith de Rouen pour la grande première.