Françoise Laborde, maman comblée : rare photo de son fils aîné qui lui ressemble énormément !

Journaliste, écrivaine, présentatrice de télévision... Françoise Laborde est un véritable couteau suisse. Si elle parle souvent de sa soeur aînée, Catherine Laborde, ancienne présentatrice météo de TF1, aujourd'hui atteinte de démence à corps de Lewy, elle garde en revanche beaucoup de mystère autour de ses histoires d'amour et de ses deux enfants. Jusqu'à maintenant, la journaliste n'avait d'ailleurs jamais dévoilé les visages de ses fils mais, ce vendredi 3 mars 2021, elle a fait une rare exception.

Pour fêter le 30e anniversaire de son fils aîné, né en 1993, Françoise Laborde s'est emparée de son compte Instagram. Sur son feed, la journaliste de 69 ans a posté deux jolies photos de son aîné prénommé Numa et a tenu à lui adresser un tendre message. "Mon grand Numa... 30 ans déjà ! Je t'aime mon fils et je suis fière de toi", a-t-elle écrit en légende de ces deux photos où l'on peut voir mère et fils poser ensemble, plus complices que jamais. Sur le premier cliché, le duo est sur un tapis rouge. Tous deux radieux, la journaliste et son fils sont sur leur 31, lui en élégant costume noir et elle en jolie robe rouge. Enfin, sur le second cliché, mère et fils apparaissent plus détendus. Chacun vêtu d'une tenue de ville des plus basiques, ils semblent tout aussi épanouis et complices.