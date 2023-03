Diaporama : Françoise Laborde, maman comblée : rare photo de son fils aîné qui lui ressemble énormément !

2 / 23

Si Françoise Laborde est discrète concernant sa vie privée, on sait néanmoins qu'elle a eu deux fils par le passé. Françoise Laborde - Soirée de gala "Action Enfance fait son cinéma" au Grand Rex à Paris. Cette année encore et durant plus de huit mois, les étudiants des plus grandes écoles de cinéma et de réalisation audiovisuelle se sont mobilisés aux côtés de la Fondation ACTION ENFANCE et ont insufflé dans chaque Village d'Enfants et Foyer une dynamique ambitieuse et valorisante pour les enfants et les éducateurs familiaux. 16 courts-métrages étaient présentés sur plus de 180 synopsis originaux et créatifs reçus cette année. Le jury était présidé par le réalisateur et producteur D.Farrugia. Ils ont tous été particulièrement émus et touchés par le travail de ces enfants, et aussi impressionnés par la qualité des films proposés. En France, depuis plus de 60 ans, Action Enfance a pour mission de protéger l'enfance. La Fondation accueille, protège et éduque des frères et soeurs en danger, de la petite enfance à la vie adulte. Elle offre à ces enfants, séparés de leurs parents sur décision du juge des enfants, un cadre stable, éducatif et protecteur, afin de les aider à mieux grandir et s'insérer dans la société. © Pierre Perusseau/Bestimage © BestImage, Pierre Perusseau / Bestimage