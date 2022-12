Frank Leboeuf : Sa fille Jade et son ex femme Béatrice, duo de choc très stylé, leur ressemblance est frappante !

En ce moment, l'ambiance n'est pas tout à fait la même au sein de la famille Leboeuf, puisque le père de famille est en plein dans la Coupe du monde, tandis que sa fille, Jade Leboeuf, profite de la vie du côté du Luxembourg, avec son mari Stéphane Rodrigues et leur fils, Elon James. La jeune femme de 31 ans mène la belle vie et elle a eu la chance de recevoir la visite de sa mère, Béatrice Bodas, ces derniers jours. Très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 150 000 abonnés, la belle brune a publié une courte vidéo d'elle et de l'ancienne femme du champion du monde 98. "On vérifie notre tenue avec ma mère", écrit-elle sur la publication où on peut la voir poser son téléphone portable contre un mur avant de se rapprocher de celle qui exerce le métier d'architecte d'intérieur.

Toujours très stylée, Jade Leboeuf a adopté un style pour l'hiver composé de vêtements chauds, tout comme sa mère, béret sur la tête et motifs léopard assortis avec son pull. Sur la vidéo, on peut se rendre compte que Béatrice Bodas ressemble énormément à sa fille, ce qui n'a pas échappé aux internautes. "La même tête", souligne un abonné, "aussi souriantes l'une que l'autre", écrit un autre, mais tout le monde s'accorde sur le fait que mère et fille forment un super duo !