Frank Leboeuf torse nu et pectoraux saillants : il dévoile son corps d'athlète à 53 ans

Ce n'est pas parce qu'on a pris sa retraite qu'il faut se laisser aller ! C'est exactement ce qu'a dû se dire Frank Leboeuf lorsqu'il a pris la décision de mettre un terme à sa carrière de footballeur en 2005 après plus de 20 ans au haut niveau. Champion du monde en 1998, le père de Jade et Hugo a vécu une très belle carrière avec des passages remarqués à Strasbourg, Chelsea et Marseille, la ville où il est né. Désormais consultant pour la télévision, le compagnon de Chrislaure mène une vie très confortable en région parisienne.

Si certains footballeurs ont tendance à se laisser un peu aller à la fin de leur carrière, à l'image du célèbre Brésilien Ronaldo ou plus récemment de Samir Nasri, ce n'est pas du tout le chemin pris par Frank Leboeuf. Le célèbre chauve de 53 ans a lui décidé de conserver sa ligne. Actif sur Instagram, celui qui est suivi par près de 12 000 abonnés n'hésite pas à donner de ses nouvelles à ses fans. Il vient tout juste de le faire pour montrer son évolution physique au cours des dernières années et le résultat est impressionnant ! Sur le premier cliché, on peut le voir d'en bas, torse nu, ses pectoraux saillants contractés et la mâchoire serrée.

Il a ajouté une deuxième photo dans le même esprit où on peut le voir d'en dessous avec une vision directe sur son torse. Le but de ces deux photos ? Faire un comparatif de sa forme physique à travers les années et l'ancien footeux semble plutôt content du résultat. "Beh , ça va , 6 ans d'écart, ça bouge pas trop ! A part le bronzage qui s'est barré", lance-t-il en commentaire de sa photo qui a déjà été likée plus de 760 fois. Un résultat qui a fait réagir un célèbre ami de Frank Leboeuf. "Respire mon Francky !", a écrit Denis Brogniart avec plusieurs emojis pleurant de rire. Une petite blague qui a bien fait rire celui qui est devenu grand-père l'an dernier. "Je me prépare pour Koh Lanta les grabataires !", a-t-il rétorqué plein d'humour.