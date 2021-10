Samir Nasri humilié par un coéquipier sur sa prise de poids : sa réponse cinglante !

Tony Parker et Alizé Lim retrouvent une bonne copine

Une très belle soirée s'est déroulée hier soir et parmi la pléiade de stars sur le terrain il y avait notamment le couple du moment, Tony Parker et Alizé Lim. Visiblement très complices avec l'ancienne Miss France Laury Thilleman, ces trois là ne se sont pas quittés du match ! D'autres célébrités comme Kev Adams, Benoît Paire ou encore M. Pokora se sont joints à eux pour la bonne cause.