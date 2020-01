Lorik Cana : Papa pour la 2e fois avec sa femme Monica, il présente leur fille

S'il s'est ému, comme beaucoup, de la mort tragique du basketteur Kobe Bryant, icône bien au-delà de son sport de prédilection et des frontières des États-Unis, Lorik Cana a aussi depuis quelques jours une raison particulière d'éprouver beaucoup d'émotion : après une photo du regretté Black Mamba, c'est une image de la petite fille qu'il vient d'accueillir au sein de sa famille qui a fait son apparition sur son compte Instagram.

"Enkeleida a aujourd'hui deux semaines et nous avons décidé de la présenter !!!", s'est réjoui l'ancien footballeur albanais du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille en publiant jeudi 30 janvier 2020 sur Instagram une photo de sa petite protégée lovée contre son épaule. Il s'agit du deuxième enfant de Lorik Cana et de sa femme Monica Ercoli Cana, qu'il a épousée en juin 2014 et avec qui il a eu précédemment un petit garçon prénommé Boiken né en 2015, qu'on voit de temps à autre apparaître sur le compte de son papa. L'heureuse maman, de son côté, n'a pas publié de photo d'Enkeleida, mais a partagé le même jour dans sa story Instagram une image d'une promenade en famille à quatre, la petite dernière bien à l'abri dans sa poussette.