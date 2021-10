Jul dévoile un autre talent caché ! Son étonnante prouesse fait le buzz...

Il y avait du très beau monde mercredi soir au Stade Vélodrome pour le "Match des Héros", une rencontre organisée par l'Unicef et au cours de laquelle de nombreuses stars du football, de la chanson et du cinéma se sont affrontées pour la bonne cause. Si certains artistes sont connus pour leur passion du ballon rond à l'image de M. Pokora, présent hier et qui a failli devenir footballeur professionnel, d'autres avaient bien caché leur jeu, à l'image du rappeur marseillais Jul.

Aux côtés d'anciennes gloires de l'Olympique de Marseille comme Robert Pirès, Samir Nasri ou Djibril Cissé, le rappeur de 31 ans a totalement régalé les supporters qui se sont amassés dans les tribunes pour l'occasion. Il y a notamment un geste qui a particulièrement enflammé le stade. Parti dans la profondeur face à l'ancien défenseur de l'équipe de France et du Barça, Eric Abidal, Jul s'est permis de l'effacer d'un dribble aussi efficace que spectaculaire. En faisant passer le ballon derrière sa jambe, il a rappelé aux Marseillais les plus belles heures de Didier Drogba, également présent pour l'occasion, sous le maillot olympien.