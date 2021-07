Fred (Mariés au premier regard) sans le sou il y a 3 ans : "Je ne pouvais plus donner à manger à mon fils"

Depuis qu'il a été révélé au grand public dans Mariés au premier regard 2021, Frédéric partage avec plaisir son quotidien avec ses abonnés, sur Instagram. Ainsi, les internautes peuvent parfois découvrir ses folles aventures avec d'autres participants de l'émission de M6. Mais le 27 juillet, c'est un sujet plus grave qu'il a abordé, en story Instagram.

Si aujourd'hui Fred a un travail stable (agent immobilier), cela n'a semble-t-il pas toujours été le cas. A une époque, le charmant brun de 31 ans a connu une période difficile. "Je vous refais une petite story très rapide. Je tenais à vous dire que ce n'était pas une collaboration. La marque n'est pas au courant. Je tiens à faire un petit coucou et à redire encore merci à l'Intermarché de Crach-Saint-Philibert. Ils m'ont tendu la main il y a trois ans quand je leur écris pour leur dire que j'étais dans la merde et que je ne pouvais plus manger. Je ne pouvais plus donner à manger mon fils etc et ils ont été là. Ils m'ont livré des courses pendant six mois. On a pu manger et franchement, je n'oublierai jamais le geste qu'ils ont fait", a confié le candidat qui est papa d'un petit garçon âgé de 4 ans.

Frédéric a ensuite tenu à souligner qu'Instagram n'était pas la vraie vie, que "la vraie vie est beaucoup plus dure que ça pour tout le monde". "Entourez vous de personnes positives, faites de beaux projets. Le positif attire le positif. Soyez heureux, vivez votre vie elle mérite d'être vécue. Il y a des hauts et des bas mais si on pense positif, on arrive à s'en relever", a-t-il ensuite conseillé ses fans.

Frédéric officiellement divorcé d'Emeline

Frédéric sait de quoi il parle car récemment, c'est un divorce qu'il a dû surmonter. Lors du tournage de Mariés au premier regard, il a épousé Emeline, avec laquelle il était compatible à 85%. Malheureusement, peu de temps après le tournage, la jeune femme a pris la décision (à deux reprises) de mettre un terme à leur histoire d'amour. "J'ai décidé de rompre la première fois, au début d'année, parce que je faisais un peu des blocages. Dans mes relations passées, une fois que j'étais bien, je prenais un peu la fuite. Je ne sais pas si c'est dû au divorce de mes parents. Donc j'ai un peu pris peur par rapport à ça. Ce n'était pas une relation qui était palpitante, il ne se passait rien d'extraordinaire. J'avais l'impression que ça faisait trente ans qu'on était ensemble, qu'on tombait dans un quotidien et c'était plat en permanence", avait-elle confié à Gossip Room. Et de préciser qu'après leur réconciliation, elle n'a pas vu l'évolution qu'elle attendait. Le 16 juillet dernier, ils ont donc officiellement divorcé.