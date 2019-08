Fred Rister : Mort du compositeur après neuf cancers, David Guetta en pleurs

Le compositeur est mort le 20 août 2019 à l'âge de 58 ans, à l'hôpital de Tourcoing, comme l'a précisé David Guetta à l'AFP. Fred Rister avait décidé d'arrêter tout traitement en 2017, après avoir affronté neuf cancers. "J'avais des envies de suicide. J'étais au fond", avait-il confié au Figaro en novembre dernier.

"C'était la personne la plus loyale que j'ai jamais rencontrée, et elles sont tellement rares dans ce monde, une personne si talentueuse, humble, généreuse et discrète, a déclaré David Guetta à l'AFP. Au-delà de son talent, c'était vraiment quelqu'un d'une rare gentillesse."

Le célèbre DJ français de 51 ans a également exprimé sa profonde tristesse sur Instagram : "Aujourd'hui, quelqu'un de très spécial pour moi est parti. @fredristermusic et moi avons partagé les plus importants et les plus beaux moments de ma vie en produisant des titres comme I Gotta a Feeling qui est resté 16 semaines numéro un aux États-Unis, Memories ou When Love Takes Over. (...) Je me souviens de chaque instant, du choix des accords ensemble, du travail sur des sons de batterie pendant des heures , apprendre ensemble et de chacun. (...) Je me sens très seul à ce moment précis, pleurant dans mon lit, mais je suppose que c'est mieux ainsi puisque son cancer le faisait extrêmement souffrir. Repose en paix mon ami, je continuerai à jouer notre musique et à penser à toi tout le temps."

Cathy Guetta, l'ex-femme de David Guetta, s'est également exprimée, publiant un commentaire à la suite de ce message poignant. "Fred Rister était la bonté, la gentillesse, la générosité, la simplicité, l'humilité, la fidélité, la bienveillance. Un amoureux fou de musique, un passionné par la création qui le faisait travailler sans relâche. Quel bonheur pour moi de voir Fred si heureux avec toi David, son ami et complice durant toutes ces belles années. Savourer avec une joie indescriptible ce moment de grâce du début de vos succès planétaires. Cette merveilleuse association ainsi que votre amitié si rare auront duré jusqu'à ce jour. Je suis triste, profondément triste de te savoir parti. Tu resteras à tout jamais dans nos coeurs", a publié la reine des soirées d'Ibiza.