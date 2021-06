Freddie Mercury et son étrange dentition : pourquoi il a refusé de se faire opérer

C'est l'un des groupes de rock les plus marquants de l'histoire. Avec des tubes à la pelle, de Killer Queen à We Will Rock You, le groupe mené par Freddie Mercury a enflammé la planète tout au long des années 70 et 80. Après le succès du film dans lequel Rami Malek reprend le rôle du chanteur à la voix d'or, TMC propose ce mercredi 16 juin à 21h15 sur TMC, le documentaire Bohemian Rhapsody : la vraie histoire de Queen, qui revient sur la formidable ascension du groupe originaire de Londres.

Parmi les signes distinctifs de Freddie Mercury, outre sa célèbre moustache noire, c'est sa dentition très avancée qui a fait sa popularité. Un attribut que le chanteur, né à Zanzibar, n'a jamais souhaité touché et pour cause, il pensait qu'en modifiant sa dentition, ses capacités vocales en pâtiraient, selon Xavier Riaud, historien de l'art dentaire. Une décision difficile puisqu'il subissait les moqueries de ses camarades de classe qui le surnommaient "le lapin". C'est pour cette raison qu'il décida de se laisser pousser la moustache, afin de camoufler en quelque sorte sa proéminente dentition.

Je n'aime pas ma dentition saillante. À part ça, je suis parfait.

S'il tentait par tous les moyens de cacher ses dents, Freddy Mercury n'en restait pas moins quelqu'un de très confiant, comme il le déclarait souvent. "Je n'aime pas ma dentition saillante. À part ça, je suis parfait", assura-t-il un jour. L'interprète de Bicycle Race prenait grand soin de ses dents et n'hésitait pas à effectuer des détartrages fréquents, au point qu'une visite chez le dentiste a entraîné l'annulation d'une performance de Queen lors d'une émission de télévision anglaise.

Si sa dentition a pu lui poser quelques soucis, elle n'a rien enlevé au génie et au talent de Freddy Mercury, reconnu encore aujourd'hui comme l'un des plus grands showmen du 20ème siècle.

