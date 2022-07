Frederic Deban (Sous le soleil) ancien "chaud lapin" : son handicap a tout changé pour lui...

Son visage est bien connu du grand public. Frédéric Deban a longtemps campé Grégory Lacroix dans la série à succès de TF1, Sous le soleil. Il a connu la gloire, mais tout a basculé pour lui il y a maintenant quelques années. Le comédien de 57 ans est atteint de surdité. Cette perte d'acuité auditive, il la raconte devant les caméras de TFX, dans le documentaires Que sont-ils devenus ? diffusés vendredi 8 juillet 2022.

Il pensait passer une folle soirée à l'autre bout du monde. En réalité, Frédéric Deban a vu sa vie défiler ce jour-là. "J'étais au Brésil dans une favela, on fêtait mes 50 ans. Il y avait une grosse fête et il y a eu une bagarre, se souvient-il. J'ai foutu une tarte à un mec et il est revenu dix minutes après. Il m'a balancé une bouteille dans la tête." Après une nuit, il a réalisé ce qui lui était arrivé : "Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais un bruit dans la tête totalement indéfinissable et, surtout, je n'entendais plus mes amis quand ils me parlaient. Je n'entendais que ce bruit. C'était assez puissant. C'était la force d'un Boeing 747 en phase de décollage, mais qui ne décollait jamais."

Cet incident l'a changé à tout jamais. Frédéric Deban a ainsi vécu une "longue descente aux enfers", perdant ainsi 80% de son audition. Et ce n'est pas tout. Du plus profond de son être, il a malgré lui été transformé par ce bouleversement. "Tu changes, ton caractère change, ta vie sociale change, tu perds ta libido. Moi qui étais un chaud lapin... quand même. Il faut le dire, il faut aussi parler de ça parce que ça fait partie de la vie. À 50 ans, on n'est pas mort", regrette-t-il alors.

Un an plus tôt, en mai 2021, le comédien évoquait une autre conséquence de ce pépin de santé : financièrement, il était ruiné. "On peut difficilement passer de 1200 euros par jour à une aide pour adultes handicapés. J'ai dû passer par la case RSA...", avait-il déclaré, révélant avec regrets ne pas avoir su placer correctement son argent à l'époque afin de s'assurer un avenir confortable.